Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sumud Filosu Aktivisti Kantoğlu’na yönelik linç kampanyasına soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 14.10.2025 17:46

Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivist Fikret Ayçin Kantoğlu’na yönelik sosyal medyada yürütülen linç kampanyası iddiaları üzerine, iki kişi hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Başvuru neticesinde soruşturma başlatıldı.

Sumud Filosunda yer alan Türk aktivist Fikret Ayçin Kantoğlu hakkında sosyal medya üzerinden asılsız iddialar ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunarak bir linç kampanyası başlattığı ileri sürülen Ayşe Topçu ve Ahmet Şimşirgül hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Başvuru neticesinde soruşturma başlatıldı.

Türk aktivist Fikret Ayçin Kantoğlu'nun avukatları Avukat Ayşegül Mungan ile Avukat Muhammet Ali Yorulmaz, yaptığı açıklamada "Yüce Türk yargısına olan güvenimiz tamdır. Müvekkilimiz, Filistin'e uygulanan hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla, 44 ülkeden katılımcının yer aldığı Sumud Filosu bünyesinde, hayatını riske atarak insani bir misyon üstlenmiştir. Bu ulvi ve barışçıl girişim, hiçbir art niyetli söylem veya saldırı ile gölgelenemeyecektir. Kamuoyunun, müvekkilimiz hakkında yürütülen bu itibar suikastine karşı sağduyulu olacağına inanıyoruz. Gerçeklerin en kısa sürede yargı önünde ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

