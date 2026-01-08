Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA| YPG mevzilerine bombardıman: Suriye ordusu yoğun ve hedefli saldırılara başlıyor! Halep'te çatışmalar şiddetleniyor
Giriş Tarihi: 8.01.2026 11:24 Son Güncelleme: 8.01.2026 12:20

Son Dakika: Suriye ordusu, entegrasyon anlaşmasına uymayan ve sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı sınırlı askeri operasyon başlatmıştı. Halep'te çatışmalar şiddetlenirken, Şam yönetimi saat 13.30’dan itibaren Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde PKK/YPG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlanacağını duyurdu. İşte Suriye'de anbean yaşanan son gelişmeler...

Son Dakika: Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti. Olayların ardından Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatmıştı.

11:40

HALEP'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep kentindeki SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, halktan PKK/YPG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, saat 13.30 itibarıyla söz konusu mahallelerde PKK/YPG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlanacağı bildirildi.

11:35

"İKİ İNSANİ GEÇİT" YENİDEN AÇILDI

Suriye'de Halep Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

Tahliye işlemlerinin saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.

11:25

YPG HEDEFLERİNE YOĞUN VE HEDEFLİ SALDIRILAR

Suriye ordusu, saat 13.30'dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlanacağını duyurdu.

