SON DAKİKA: Taksici Deniz Örer cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Öldürüp arabada uyuşturucu partisi vermiş...

İzmir'de 9 Mart gecesi yaşanan olayda, 24 yaşındaki Doğuş Meşe, 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer'in aracına bindi. İlk etapta sıradan bir yolculuk gibi görünen olay, Hurşidiye Mahallesi'nde vahşete dönüştü.
AÇIK CAMDAN BAŞINA ATEŞ ETMİŞ...
Aralarında hiçbir tartışma yaşanmamasına rağmen, zanlı yanında getirdiği tabancayla açık camdan talihsiz şoförün başına ateş etti. Görenlerin gözlerine inanamadığı olayda, katil zanlısı ağır yaralı şoförü araçtan çekip yola savurduktan sonra direksiyona geçerek kayıplara karıştı.
KANLI TAKSİDE "UYUŞTURUCU PARTİSİ" ŞOKU
İddianameye yansıyan en sarsıcı detay ise cinayet sonrası yaşananlar oldu. Taksiciyi vurduktan sadece dakikalar sonra bir kadın arkadaşını yanına çağıran Doğuş Meşe, gasp ettiği ve içerisinde halen maktulün kanı bulunan araçla uyuşturucu trafiğine çıktı. Farklı adreslerden metamfetamin ve esrar temin eden ikilinin, direksiyon başında yaklaşık bir saat boyunca uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. Soğukkanlı katilin daha sonra annesini arayarak "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" dediği öğrenildi.
"KÜFRETTİ" YALANI İDDİANAMEYLE ÇÜRÜDÜ
Polis ekiplerinin araç takip sistemi üzerinden yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanan zanlının, emniyetteki ifadesinde "Bana küfrettiği için vurdum" savunması yaptığı bildirilmişti. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Deniz Örer'in küfretmesini gerektirecek hiçbir durumun bulunmadığı, zanlının bu savunmayı ceza indirimi almak için uydurduğu vurgulandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Olaydan 30 gün önce silahını bir trafo arkasına sakladığı belirlenen zanlının, yakalanma korkusuyla toplu taşıma yerine taksi tercih ettiği ve cinayeti önceden planladığı değerlendiriliyor. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede; katil zanlısı Doğuş Meşe için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ise toplam 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.