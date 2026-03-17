SON DAKİKA: Taksici Deniz Örer cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Öldürüp arabada uyuşturucu partisi vermiş...

KANLI TAKSİDE "UYUŞTURUCU PARTİSİ" ŞOKU

İddianameye yansıyan en sarsıcı detay ise cinayet sonrası yaşananlar oldu. Taksiciyi vurduktan sadece dakikalar sonra bir kadın arkadaşını yanına çağıran Doğuş Meşe, gasp ettiği ve içerisinde halen maktulün kanı bulunan araçla uyuşturucu trafiğine çıktı. Farklı adreslerden metamfetamin ve esrar temin eden ikilinin, direksiyon başında yaklaşık bir saat boyunca uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. Soğukkanlı katilin daha sonra annesini arayarak "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" dediği öğrenildi.