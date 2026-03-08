SON DAKİKA: Taksim’de akılalmaz olay: Ocakbaşında sipariş ettiği yemek hayatının şokunu yaşattı! Görenler gözlerine inanamadı

Beyoğlu Taksim'de 4 Mart Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında meydana gelen olay, pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla birlikte vakit geçirmek için bölgenin popüler bir ocakbaşı restoranına giden genç adam, siparişlerini beklemeye başladı. Yemeklerin servis edilmesiyle birlikte masadaki keyifli atmosfer, ilk lokmanın ardından yerini korku ve paniğe bıraktı.
DUDAĞINDA HİSSETTİĞİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Yemeğinden bir parça alan talihsiz müşteri, aniden dudağında şiddetli bir acı ve yanma hissetti. Refleksle elini ağzına götüren adam, yemeği kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Tabağın içinden çıkan bir böcek, yemek yediği sırada adamın dudağını ısırdı. Yaşanan bu mide bulandıran anlar, saniye saniye restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.
İŞTE O ANLAR!
Taksim'de kebaptan çıkan böcek müşterinin dudağını ısırdı | Video
ÖNCE HASTANEYE SONRA EMNİYETE KOŞTU
Olayın hemen ardından böceğin fotoğrafını çekerek delil toplayan mağdur, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurdu. Hastaneden darp raporu ve sağlık raporu alan genç adam, ardından emniyete giderek işletmeden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Gözaltına alınan işletme sahibi hakkında "Taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
RESTORANDA HİJYEN DENETİMİ ALARMI
Mide bulandıran olayın ardından sadece adli değil, idari süreç de hızlandırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Hijyen kurallarını hiçe sayan işletme hakkında kapsamlı bir denetim ve inceleme başlatıldığı öğrenildi.