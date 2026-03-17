SON DAKİKA… Tanju Özcan ile belediye çalışanının yasak aşk mesajları dosyaya girmişti: O iddianame kabul edildi

ŞANTAJ İDDİASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Soruşturma, Şubat ayında Tanju Özcan'ın, Mehmet Eren Akgüney hakkında kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Akgüney 28 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Aynı gün Özcan da farklı bir dosya kapsamında "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İddianamede yer alan bilgilere göre, Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Ç.'ye gönderdiği cinsel içerikli mesajların Akgüney'in eline geçtiği, bu mesajlar üzerinden Özcan'a şantaj yapıldığı öne sürüldü. Akgüney'in, 20 milyon TL nakit para, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği; taleplerin karşılanmaması halinde mesajları basına sızdırmakla tehdit ettiği iddia edildi. Olayda Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ile CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin'in de şantaj sürecine aracılık ettikleri gerekçesiyle dosyada yer aldığı belirtildi.