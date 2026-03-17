Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Tanju Özcan ile belediye çalışanının yasak aşk mesajları dosyaya girmişti: O iddianame kabul edildi
Giriş Tarihi: 17.03.2026 15:27 Son Güncelleme: 17.03.2026 15:34

SON DAKİKA… Bolu’da yürütülen “tehdit ve şantaj” soruşturmasında hem şikayetçi hem de sanık konumunda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Aynı dosyada bir belediye çalışanına yönelik şantaj iddiasıyla suçlanan Özcan için 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, şantaj yaptığı öne sürülen diğer şüpheliler hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları istendi.

Kerim CENGİL
Bolu'da "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik yürütülen "tehdit ve şantaj" soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, savcılık tarafından hazırlanan 13 sayfalık iddianameyi kabul ederek davanın açılmasına karar verdi.

ŞANTAJ İDDİASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Soruşturma, Şubat ayında Tanju Özcan'ın, Mehmet Eren Akgüney hakkında kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Akgüney 28 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Aynı gün Özcan da farklı bir dosya kapsamında "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İddianamede yer alan bilgilere göre, Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Ç.'ye gönderdiği cinsel içerikli mesajların Akgüney'in eline geçtiği, bu mesajlar üzerinden Özcan'a şantaj yapıldığı öne sürüldü. Akgüney'in, 20 milyon TL nakit para, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği; taleplerin karşılanmaması halinde mesajları basına sızdırmakla tehdit ettiği iddia edildi. Olayda Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ile CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin'in de şantaj sürecine aracılık ettikleri gerekçesiyle dosyada yer aldığı belirtildi.

MAĞDUR İFADESİ DOSYANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifade veren belediye çalışanı Öznur Ç.'nin beyanları, dosyanın seyrini değiştirdi. İddiaya göre Özcan, makam odasında Öznur Ç.'ye, kürtaj yaptırdığına ilişkin bir ihbar ses kaydını dinletti ve bu kayıt üzerinden baskı kurdu.

İddianamede, Özcan'ın çalışana yönelik, "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" şeklinde ifadeler kullandığı ve bu sözlerin "şantaj" kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Özcan ise savcılık ifadesinde kendisine yönelik şantaj iddialarını yineleyerek, çalışanına şantaj yaptığı ve aralarında ilişki bulunduğu iddialarını reddetti.

İSTENEN CEZALAR NETLEŞTİ

Kabul edilen iddianameye göre, Tanju Özcan hakkında belediye çalışanına yönelik eylemleri nedeniyle "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası talep edildi. Mehmet Eren Akgüney hakkında ise Özcan'a yönelik "şantaj", Öznur Ç.'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından toplam 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Erdal Bayrak ile Hüseyin Ekrem Serin hakkında da şantaj suçuna müşterek fail olarak iştirak ettikleri gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

