SON DAKİKA... Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti! MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu: Tarihi sevdiren adam vefat etti!

"TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK TARİHÇİLERDEN BİRİYDİ"
AHaber canlı yayınına katılan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Ortaylı için "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük tarihçilerden biriydi" dedi. Afyoncu sözlerine şöyle devam etti:
Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük tarihçilerden biriydi. Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin savunması konusunda hep dik durdu. Tarihin halka ulaşmasında çok önemli rolü oldu. Son 25 yılda halkta bütünleşmişti. Allah sevdiklerine sabır versin. Tarih camiasının da başı sağ olsun.
"YURT DIŞINDA TÜRKLÜĞÜ VE TÜRKLERİ TEMSİL ETTİ"
Üslubuyla birlikte halkla bütünleşmiş bir tarihçiydi. Tarihi bu kadar halka indiren birebir diyalog kuran tarihçi azdı. Hem gezerek hem okuyarak kendini iyi geliştirmiş bir tarihçiydi. 26-27 yılda halkın doğru tarihi öğrenmesinde büyük rolü oldu. ByPass ameliyatı geçirmişti, sağlam bünyesi vardı ancak yoğun çalışma temposunun getirdiği bir yorgunluk vardı. Vefat sebebini doktorları daha iyi açıklayacaktır. Tarihi sevdiren adam vefat etti. Yurt dışında Türklüğü ve Türkleri temsil etti
"TÜRK TARİHÇİLİĞİ ADINA BÜYÜK KAYIP"
AHaber canlı yayınına katılan tarihçi Ahmet Taşağıl ise şunları söyledi: Tarihçilik adına hem yurt dışında hem yurt içinde ilgi görüyordu. Hakkıyla verdi diye düşünüyorum. Türk tarihçiliği adına büyük kayıp. Yeri doldurulamaz bir kayıp olduğunu düşünüyorum ben. Ben öğrenciydim kendisiyle tanıştığımda.
"ÇOK BÜYÜK VE ERKEN BİR KAYIP"
Tarihçi Yazar Haşim Şahin "Çok büyük bir değerimizi kaybettik. Türkiye'de tarih denildiğinde insanların aklına Ortaylı gelir. Her zaman duruşuyla, kimi zaman esprileriyle Türk tarihçiliğine yön veren isimlerden biriydi. Çok büyük ve erken bir kayıp. Daha kısa bir süre önce pek çok organizasyonda yer aldık. Entelektüel dünyası çok geniş olan birisiydi. İnsanlara hayat rehberi veren tecrübelerini aktaran bir hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Umarım onun yolunda yürür, eserlerini okumaya devam eder. Kalıcı olan onun bıraktığı eserdir, mirastır. Çok güzel bir miras bıraktı bize. Halil İnalcık hocanın yetiştirdiği talebelerden biridir. Çok sayıda dil bilir, muazzam bir bilgi dağarcığı elde etti. Toplumun içinden biridir. Onu her yerde görebilirsiniz" dedi.