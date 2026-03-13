SON DAKİKA... Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti! MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu: Tarihi sevdiren adam vefat etti!

"ÇOK BÜYÜK VE ERKEN BİR KAYIP"

Tarihçi Yazar Haşim Şahin "Çok büyük bir değerimizi kaybettik. Türkiye'de tarih denildiğinde insanların aklına Ortaylı gelir. Her zaman duruşuyla, kimi zaman esprileriyle Türk tarihçiliğine yön veren isimlerden biriydi. Çok büyük ve erken bir kayıp. Daha kısa bir süre önce pek çok organizasyonda yer aldık. Entelektüel dünyası çok geniş olan birisiydi. İnsanlara hayat rehberi veren tecrübelerini aktaran bir hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Umarım onun yolunda yürür, eserlerini okumaya devam eder. Kalıcı olan onun bıraktığı eserdir, mirastır. Çok güzel bir miras bıraktı bize. Halil İnalcık hocanın yetiştirdiği talebelerden biridir. Çok sayıda dil bilir, muazzam bir bilgi dağarcığı elde etti. Toplumun içinden biridir. Onu her yerde görebilirsiniz" dedi.