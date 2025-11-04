SON DAKİKA… Tehdit etti, kapısını tinerle yaktı, elektrikli düzenek ile öldürmeye çalıştı! Kadın komşusuna kabusu yaşatan saldırgan hakkında yeni gelişme!

'DELİ NUMARASI YAPTI'

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Tezcan K., duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu kişi, aklı yerinde olmayan bir insan olsaydı böyle planlı düzenek hazırlayıp bir kişiyi öldürmeye teşebbüs edemezdi, bu nedenle en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Bu kişinin yaptıkları kasıtlı ve tehlikelidir. Deli numarası yaparak bu davranışları sergilemesi de suç unsurudur. Yaşadığım mağduriyetin dikkate alınmasını, gerekli yasal işlemlerin titizlikle yürütülmesini ve kamu güvenliği açısından gerekenin yapılmasını talep ediyorum" diye konuştu.