SON DAKİKA... Tekirdağ’da 63 yaşındaki Hüseyin Yavuz yolda yürürken hayatını kaybetti: Ölümünde şoke eden detay

Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:43

SON DAKİKA... Tekirdağ'da 63 yaşındaki Hüseyin Yavuz yolda yürüdüğü sırada bir anda fenalaştı. İlacını almak için eve giden ve banyoya giren Yavuz, kurtarılamadı. Ölümüyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı.

DHA
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Yavuz'u arı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Yavuz, arkadaşları tarafından ilacını alması için eve götürüldü. İlacını aldıktan sonra banyoya giren Yavuz, burada fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin eve geldikten sonra banyoda hareketsiz bulduğu Yavuz için sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yavuz, kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

