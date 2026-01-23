Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Tekirdağ'da kan donduran görüntü! 4 çocuk ellerinde tabanca ile sokak sokak gezdiler: Gerçek bakın ne çıktı!
SON DAKİKA... Türkiye, çocuk yaşta şiddeti tartışırken Tekirdağ'dan gelen fotoğraf panik yarattı. Sokak ortasında ellerinde tabancayla gezen 4 genci görenler ne yapacağını şaşırdı. Silahı kameraya doğrultan gençlere yönelik Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Gerçek bambaşka çıktı. İşte detaylar

Tekirdağ'a sokak ortasında silah teşhiri yaparak çevreyi rahatsız eden çocukların elindeki tabancaların oyuncak olduğu belirlendi. Kimlik tespitleri yapılan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta 22 Ocak'ta ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

HEPSİ ÇOCUK YAŞTA!

Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmada iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi. Söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi. Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

