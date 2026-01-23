SON DAKİKA... Tekirdağ’da kan donduran görüntü! 4 çocuk ellerinde tabanca ile sokak sokak gezdiler: Gerçek bakın ne çıktı!

HEPSİ ÇOCUK YAŞTA!

Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmada iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi. Söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi. Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.