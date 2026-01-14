SON DAKİKA: Tekirdağ’da vahşet! Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yaktı! Katilden pes dedirten ifade: Beni onlar yönlendirdi

"BENİ YÖNLENDİRDİLER" DEDİ, BİR TUTUKLAMA DAHA GELDİ!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İ.Ç.'nin ifadesinde verdiği detaylar soruşturmanın seyrini değiştirdi. "Çok pişmanım" diyen İ.Ç., sevgilisi olduğu öne sürülen Ö.B.'yi kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" itirafında bulundu. Bu ifade üzerine operasyon başlatan polis ekipleri, Ö.B. ile birlikte 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.