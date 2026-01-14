Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Tekirdağ'da vahşet! Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yaktı! Katilden pes dedirten ifade: Beni onlar yönlendirdi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:21

SON DAKİKA: Tekirdağ'da vahşet! Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yaktı! Katilden pes dedirten ifade: Beni onlar yönlendirdi

Tekirdağ-Süleymanpaşa'da 70 yaşındaki teyzesi Binnaz Eriş’i boğazını keserek öldüren ve ardından altınları çalıp evi ateşe veren yeğen İ.Ç. hakkında yeni şok detaylar ortaya çıktı. Cinayetin ardından olay yerinde gözyaşı dökerek "yas tutan yeğen" rolü yapan caninin, ifadesinde suç ortaklarını işaret ettiği öğrenildi. İşte Türkiye'yi sarsan teyze cinayetinin perde arkası...

DHA Yaşam
SON DAKİKA: Tekirdağ’da vahşet! Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yaktı! Katilden pes dedirten ifade: Beni onlar yönlendirdi
  • ABONE OL

Geçtiğimiz 9 Ocak günü Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Binnaz Eriş

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, söndürülen alevlerin arasında 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede talihsiz kadının sadece yanmadığı, boğazından ve karnından bıçaklanarak vahşice katledildiği belirlendi.


İ.Ç.

ÖNCE KATLETTİ, SONRA ÇOCUĞUNU OKULDAN ALDI!

Tekirdağ Emniyeti'nin titiz çalışması sonucu katil zanlısının, maktulün öz yeğeni İ.Ç. olduğu saptandı. Cani yeğenin planı ise "pes" dedirtti. Teyzesini öldürdükten sonra evdeki yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ve parayı alan İ.Ç.'nin, hiçbir şey olmamış gibi çocuğunu okuldan almaya gittiği belirlendi.

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Katil zanlısı İ.Ç.'nin, altınları sakladıktan sonra akşam saatlerinde yeniden teyzesinin evine girdiği, cinayet izlerini yok etmek amacıyla cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı. Yangının ardından olay yerine gelen akrabalarıyla birlikte "teyzem öldü" diyerek gözyaşı döktüğü anlar ise hafızalara kazındı.

"BENİ YÖNLENDİRDİLER" DEDİ, BİR TUTUKLAMA DAHA GELDİ!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İ.Ç.'nin ifadesinde verdiği detaylar soruşturmanın seyrini değiştirdi. "Çok pişmanım" diyen İ.Ç., sevgilisi olduğu öne sürülen Ö.B.'yi kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" itirafında bulundu. Bu ifade üzerine operasyon başlatan polis ekipleri, Ö.B. ile birlikte 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Tekirdağ'da vahşet! Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yaktı! Katilden pes dedirten ifade: Beni onlar yönlendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz