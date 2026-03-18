Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Ünlü fenomen Testo Taylan için tutuklama talebi! "Sosyal deney" bahanesi yetmedi
Giriş Tarihi: 18.03.2026 14:30 Son Güncelleme: 18.03.2026 14:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaştığı iddia edilen fenomen Testo Taylan (Taylan Özgüç Danyıldız), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İşte skandal videonun perde arkası ve adliyede yaşananlar...

Sosyal medyada Testo Taylan adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız'ın paylaştığı "Sosyal Mühendis Akademi" başlıklı video, yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, söz konusu videoda kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışların sergilenmesi üzerine düğmeye bastı.

"SOSYAL DENEY" ADI ALTINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; bu tür içeriklerin toplum nezdinde taciz eylemlerini normalleştirdiği, kadınların onurunu zedelediği ve genel ahlakı tehlikeye attığı vurgulandı.

KOCAELİ'DE GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE GETİRİLDİ

Yürütülen titiz operasyon kapsamında şüpheli Danyıldız Kocaeli'de, videoda yer alan diğer isimler Y.H. ve U.U. ise İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Diğer iki şüphelinin dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasının ardından, bugün de fenomen Testo Taylan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen fenomen, burada savcıya ifade verdi.

SAVCILIK AFFETMEDİ: TUTUKLAMA TALEBİ!

Savcılık, Danyıldız'ın ifadelerini aldıktan sonra dosyadaki delilleri ve toplumda oluşan infiali göz önünde bulundurarak kararını verdi.

Ünlü fenomen, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

