Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: THY'den açıklama: İstanbul Havalimanı'nda 54 sefer iptal edildi!
Giriş Tarihi: 11.01.2026 20:15 Son Güncelleme: 11.01.2026 20:28

Son dakika: THY'den açıklama: İstanbul Havalimanı'nda 54 sefer iptal edildi!

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferin iptal edildiğini açıkladı.

DHA
Son dakika: THY’den açıklama: İstanbul Havalimanı’nda 54 sefer iptal edildi!
  • ABONE OL

Yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 sefer iptal edildi.

"UÇAK SEFERLERİNDE KISITLAMA"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.

Yahya Üstün, "Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. " ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: THY'den açıklama: İstanbul Havalimanı'nda 54 sefer iptal edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz