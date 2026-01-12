SON DAKİKA: Tokat’ta kan donduran vahşet: Kayıp babanın katili oğlu çıktı! Baltayla öldürüp depoya saklamış...





GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 5'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Delillerin toplanmasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki özel ekip 9 Ocak 2026 tarihinde şafak operasyonu için düğmeye bastı. Tokat merkezli olmak üzere Ankara'da da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı.