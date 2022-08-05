Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: TOTOBO bahis çetesine operasyon!
Giriş Tarihi: 5.8.2022 23:33

Son dakika: TOTOBO bahis çetesine operasyon!

Son dakika açıklamasında bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; ‘‘TOTOBO’’ isimli yasadışı bahis siteleri üzerinden ilimizde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan örgüt çökertildi.

Son dakika: TOTOBO bahis çetesine operasyon!
Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; ''TOTOBO'' isimli yasadışı bahis siteleri üzerinden ilimizde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan örgüt çökertildi.

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Son dakika: TOTOBO bahis çetesine operasyon!
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