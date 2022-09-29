Son dakika: Trabzon’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Feci kaza ilçesinin Yanbolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan Hatay plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Güngörmüş ,kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı, ardından yoldan 50 metre aşağıya uçtu.
Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye jandarma, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Mehmet Güngörmüş, araçta bulunan eşi Emine Güngörmüş ile 6 yaşındaki oğlu Ömer Güngörmüş ile 3 yaşındaki oğlu Yavuz Selim Güngörmüş ekiplerin uzun uğraşları sonrasında araçtan güçlükle çıkartılarak ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Güngörmüş, eşi Emine Güngörmüş ile 6 yaşındaki oğlu Ömer Güngörmüş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ömer Güngörmüş ise tedavi tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.