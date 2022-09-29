Son dakika: Trabzon’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye jandarma, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Mehmet Güngörmüş, araçta bulunan eşi Emine Güngörmüş ile 6 yaşındaki oğlu Ömer Güngörmüş ile 3 yaşındaki oğlu Yavuz Selim Güngörmüş ekiplerin uzun uğraşları sonrasında araçtan güçlükle çıkartılarak ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Güngörmüş, eşi Emine Güngörmüş ile 6 yaşındaki oğlu Ömer Güngörmüş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ömer Güngörmüş ise tedavi tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.