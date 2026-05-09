Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Trabzon’da korku dolu anlar! 3 aylık bebeğini araçta o halde görünce ne yapacağını şaşırdı…
Giriş Tarihi: 9.05.2026 09:13 Son Güncelleme: 9.05.2026 09:19

SON DAKİKA… Trabzon’da korku dolu anlar! 3 aylık bebeğini araçta o halde görünce ne yapacağını şaşırdı…

SON DAKİKA… Trabzon’da bir anne otomobilinin içinde anahtarını unutunca korku dolu anlar yaşandı. 3 aylık bebeğini otomobilde o halde gören anne ne yapacağını şaşırdı.

İHA Yaşam
SON DAKİKA… Trabzon’da korku dolu anlar! 3 aylık bebeğini araçta o halde görünce ne yapacağını şaşırdı…
  • ABONE OL

İlçenin İnönü mahallesi İncirlik Camii önünde sürücü anne kısa süreliğine aracından indiği sırada otomobilin anahtarını içerideki koltukta unuttu. Otomobilinin içinde anahtarını unutan talihsiz anne, kapıların otomatik olarak kilitlenmesiyle bir anda büyük bir şok yaşadı.

Pusette bulunan 3 aylık bebeğin içeride kalmasıyla havasızlık ve sıcaklık nedeniyle bebeğin hayati tehlikesinin bulunmasından korkan anne, panik içinde gözyaşları içinde çevredeki esnaftan yardım istedi.

Bölgeye bir çilingirci çağırılırken, geçen yarım saatlik sürede bebeğin sürekli ağlaması anneyi daha da tedirgin etti. Çilingircinin gelerek kapının açılması ile anne bebeğine kavuşurken, çevredeki herkes durumu alkışlar ile kutladı.

#TRABZON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Trabzon’da korku dolu anlar! 3 aylık bebeğini araçta o halde görünce ne yapacağını şaşırdı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA