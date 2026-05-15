SON DAKİKA... Trabzon’daki Sinem Somun cinayetinde karar çıktı! İşte cani kocanın cezası

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ali Eren Somun, "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme", "Zincirleme tehdit", "Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarından yargılandı. Mahkeme heyeti, Sinem Somun'un öldürülmesi nedeniyle sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık ayrıca olay yerine müdahale eden bekçi E.E.'yi yaraladığı gerekçesiyle 2 yıl 2 ay, ruhsatsız silah suçundan ise 3 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL EDİP EVE GİRMİŞTİ
Kan donduran olay, 31 Temmuz 2025 tarihinde Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun'un, arka balkondan tırmanarak eve girdiği ve boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun ile tartışmaya başladığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine komşuların ihbar ettiği bekçiler olay yerine geldi.Çıkan arbede sırasında tabancasını çeken sanık, eşi Sinem Somun'a ateş etti. Bacağından ve sırtından vurulan genç kadın hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan sanık, müdahale eden bekçi E.E.'yi de silahla yaraladı. Hastanede ameliyat edilen bekçi daha sonra taburcu edildi.
"10 GÜN SONRA KAPTANLIĞA BAŞLAYACAKTI"
Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı Bölümü mezunu olan Sinem Somun'un, olaydan sadece 10 gün sonra çalışacağı gemide kaptanlık görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Genç kadın, memleketi Giresun'da toprağa verilmişti.
SANIKTAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA,"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"
Duruşmada savunma yapan sanık Ali Eren Somun, olayın "kaza sonucu" meydana geldiğini öne sürerek adil yargılama talebinde bulundu. Sanık, eşini öldürme kastının olmadığını savunurken, "Suçum yok demiyorum ama olay tamamen kazadır" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti ise savunmaları yeterli bulmayarak sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ,bekçi E.E'ye yönelik 2 yıl 2 ay hapis ve ruhsatsız silahtan ötürü 3 yıl hapis 40 bin lira cezalarını hükmetti