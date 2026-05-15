SON DAKİKA... Trabzon’daki Sinem Somun cinayetinde karar çıktı! İşte cani kocanın cezası

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL EDİP EVE GİRMİŞTİ

Kan donduran olay, 31 Temmuz 2025 tarihinde Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun'un, arka balkondan tırmanarak eve girdiği ve boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun ile tartışmaya başladığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine komşuların ihbar ettiği bekçiler olay yerine geldi.Çıkan arbede sırasında tabancasını çeken sanık, eşi Sinem Somun'a ateş etti. Bacağından ve sırtından vurulan genç kadın hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan sanık, müdahale eden bekçi E.E.'yi de silahla yaraladı. Hastanede ameliyat edilen bekçi daha sonra taburcu edildi.