SON DAKİKA | Trafikte yeni düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı: Bugün yürürlüğe giriyor

Yeni yönetmelikle birlikte; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin, mevcut koruma başlığı (kask) zorunluluğuna ek olarak koruyucu gözlük takması da mecburi hale getirildi. Bu kural, 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör kullanıcılarını da kapsıyor.

Ayrıca, hem sürücülerin hem de yolcuların koruyucu eldiven kullanması da zorunlu kılındı. Bu zorunluluktan sadece üç tekerlekli yük motosikletleri (triportörler) ve karoseriyle korunan (kabinli) araçlar muaf tutulacak.