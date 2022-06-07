SON DAKİKA: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’i o öldürmüş! INTERPOL Kırmızı Bülten ile arıyordu...

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 16 Nisan Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'nde motosiklet ve çalıntı bir araçla adresinin önüne gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve öldürülen Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetiyle ilgili operasyon düzenledi.