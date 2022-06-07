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Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:43 Son Güncelleme: 7.6.2022 15:53

SON DAKİKA: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'i o öldürmüş! INTERPOL Kırmızı Bülten ile arıyordu...

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’i o öldürmüş! INTERPOL Kırmızı Bülten ile arıyordu...

Son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu'nda Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin'in silahlı saldırı sonucunda öldürüldüğü olayla ilgili operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı. Olayın azmettiricisinin ise yurt dışında olan ve hakkında Interpol tarafından "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan çete lideri Barış B. olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 16 Nisan Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'nde motosiklet ve çalıntı bir araçla adresinin önüne gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve öldürülen Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetiyle ilgili operasyon düzenledi.

Olayın azmettiricisinin yurt dışında bulunan ve hakkında Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan Barış B. olduğu tespit edildi.

Barış B.'nin çete ve silahlı saldırı suçlarından çok sayıda dosyasının bulunduğu ve Ustahüseyin ile aralarında husumet olduğu iddia edildi. Olaya toplamda 10 kişinin karıştığı belirlendi.

Olayda silahı ateşleyen ve cinayeti işleyen M.B., olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ve olayda kullanılan çalıntı aracı temin eden kişilerin de aralarında bulunduğu 10 katil zanlısı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlılarının ikamet adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve sekiz mermi ele geçirildi.

Tribün lideri cinayetine 10 gözaltı.. Azmettiricisi "Kırmızı Bülten" ile aranan çete lideri çıktı | Video

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SON DAKİKA: Tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'i o öldürmüş! INTERPOL Kırmızı Bülten ile arıyordu...
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