SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, akıllara ilk olarak cinayet ihtimali geldi.
KIZI TUĞYAN KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Güllü'nün evindeki kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarına bakılarak düştüğü sırada yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. Tuğyan, suçlamaları reddetse de Sultan Nur Ulu ifadesinde "Güllü'yü kızı Tuğyan itti" diyerek kan donduran cinayeti itiraf etti.
"ONA GÜVENMEK YAPTIĞIM EN BÜYÜK HATAYDI"
Tuğberk Yağız Gülter, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Annem için rahatlıkla 'ölsün' ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı. Ablamın anneme zarar vermiş olabileceği ihtimalini düşünmek dahi benim için son derece ağırdır. Hâlâ aşabilmiş değilim. Hâlâ kabul etmek, sizin anlayamayacağınız kadar zordur.
Buna rağmen, 'Bir annenin kızı annesine nasıl zarar verebilir?' düşüncesiyle bu ihtimali reddettim ve sustum. Hakkımda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız ve seviyesiz olduğu için uzun süre ciddiye almadım. Ancak bu süreç bana çevremizde, annemin hayatında ve medyada ne kadar vicdansız, ne kadar ahlaksız insanların bulunabildiğini ve güvenerek izlediğimiz haberlerin ne denli yönlendirilebilir, yalan ve iftira içerebilir olduğunu açıkça göstermiştir" dedi.
GÜLLÜ'NÜN SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI!
Sosyal medya hesabından annesi Güllü ile ilgili sık sık fotoğraf ve video yayınlayan Tuğberk Gülter'den bir yeni paylaşım daha geldi. Gülter, paylaşımında annesine WhatsApp'tan görüntülü not atmasını öğrettiği anları yayınlarken anne ile oğlunun o anları yüreklere işledi.
SON DAKİKA: Tuğberk Yağız Gülter sosyal medyadan paylaştı: İşte şarkıcı Güllü'nün oğluna gönderdiği son video!
GÜLLÜ: BECERDİM, ÖĞRENDİM...
Görüntülü not atan Güllü'nün mutluluğu ise "Becerdim, öğrendim..." videoya şu sözleriyle yansıdı.
TUĞYAN'IN UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU BELLİ OLDU
Öte yandan soruşturma sürecinde, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun olay gecesi uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddiaları gündeme gelmişti. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılığa verdiği ifadede bu yönde şüpheleri olduğunu dile getirmişti. Bu iddialar üzerine iki isimden saç ve kan örnekleri alındı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan analizler sonucunda, uyuşturucu-uyarıcı maddelere ya da ilaç etken maddelerine rastlanmadığı raporla tespit edilmişti.