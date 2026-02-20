SON DAKİKA… Tülay Bakaç trafik kazası geçirdikten saatler sonra hayatını kaybetmişti! Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İfadesine başvurulan Aysun Bakaç'ın, evde babasıyla birlikte 3 kişi olarak yaşadıklarını, annesinin kaza günü saat 21.40 sıralarında motor kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, saat 23.30 sıralarında herhangi bir kırık veya çıkık olmadığı için taburcu edildiğini, ertesi gün saat 01.00 sıralarında evin salonda uyumak için yattığını söylediği öğrenildi. Bakaç ifadesinin devamında saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için salona girdiği sırada annesinin yerde yüzüstü yattığını gördüğünü, nefes almadığı için sağlık ekiplerini aradığını, ayrıca annesinin şeker ve diyabet hastası olduğunu belirtti. Savcılık şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.