Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Tüm şehir onları arıyor! Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapılarak kayboldu
Giriş Tarihi: 29.05.2026 09:53 Son Güncelleme: 29.05.2026 09:55

SON DAKİKA... Tüm şehir onları arıyor! Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapılarak kayboldu

SON DAKİKA... Tokat'ta İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale Kelkit Çayı'na düşüp akıntıya kapılarak kayıplara karıştı. 2 gencin bulunması için havadan karadan ve sudan arama çalışması başlatıldı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Tüm şehir onları arıyor! Kelkit Çayı’na düşen İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapılarak kayboldu
  • ABONE OL

Olay, dün 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22) kullandıkları 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezmeye başladı.

Gezdikleri sırada suyun kenarına inip, burada fotoğraf çektirmek isteyen 4 kişi, triportörle birlikte suya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

KRİZ MASASI KURULDU

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kaybolan 2 genç için AFAD, Jandarma, İtfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı.

Kaybolan gençlerin bulunması için kriz masası da kurulurken; bölgeye Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat AFAD ekipleri, Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) sevk edildi. Gençlerin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafta gençlerin triportörün üstünde oturarak poz verdikleri görülüyor.

#TOKAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Tüm şehir onları arıyor! Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapılarak kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA