SON DAKİKA... Tüm şehir onları arıyor! Kelkit Çayı’na düşen İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapılarak kayboldu

Gezdikleri sırada suyun kenarına inip, burada fotoğraf çektirmek isteyen 4 kişi, triportörle birlikte suya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.