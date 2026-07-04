SON DAKİKA... Tunceli merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı!

Soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekip, masaj salonlarını teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren takipte, işletmeciler ile çalışanların telefon görüşmelerinde fuhuş için şifreli ifadeler kullandıkları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca 9 kadının mağdur olduğu belirlendi.