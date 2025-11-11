SON DAKİKA... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! Otizmli öğrenciyi merdivenlerden atan okul müdürü hakkında yeni gelişme!

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Olayla ilgili açıklama yapan Otizmli Dayanışma ve Hakları Derneği Başkanı Şenay Çalışgan ise görüntüleri izledikten sonra büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bir anne olarak içim acıdı. Kendi çocuğuma yapılmış gibi hissettim. Bir eğitimcinin böyle bir şeyi yapmasını kabullenemiyorum. Hukuki süreci dernek olarak yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.Turgutlu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.