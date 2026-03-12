SON DAKİKA… Türkiye bu rezaleti konuşuyor! İzmir’de sözde baba 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturttu!

SON DAKİKA... İzmir'de bir baba 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtup o anları cep telefonu ile kaydetti!
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ: O BABA GÖZALTINDA
Emniyet birimleri, küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin Bilal K. olduğunu tespit edildi.
3 yaşındaki çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen Bilal K., polis ekiplerince Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalandı. Gözaltına alınan Bilal K. hakkında adli işlem başlatılırken, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI!
Söz konusu şahıs Karabağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine intikal ettirildi. Şüphelinin adli sicil kaydının incelenmesinde; Bilal K'nin kişisel verilerin kaydedilmesi yayınlanması, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, 6284 6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ihlali, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, evden hırsızlık, yalan tanıklık, özel hayatın gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve kötü muamele suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.