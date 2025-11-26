SON DAKİKA: Üçlü cinayetin ardından şok ifadeler! Taksiciye: Yakında televizyonlarda olacağım demiş...

Kan donduran olay Büyükçekmece'de, 10 Kasım gecesi saat: 22.30 sıralarında meydana gelmişti. D-100 kara yolu yan yolda bekleyen otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü (31) ile Emrah Yılmaz'a (33) silahla ateş ederek kaçmıştı. Yılmaz, olay yerinde, Güçlü ise hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi bulunduğunu bildirmiş, silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa Külekçi (27) olduğu belirlendi.
ÖNCE KADINI SONRA 2 ERKEĞİ ÖLDÜRDÜ
Olayın ardından çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetleri işleyen kişinin Hakan K. (32) olduğunu belirledi. İncelenen görüntülerde katil zanlının önce otelde Melisa'yı ardından dışarda araçta bekleyen 2 kişiyi silahla ateş ederek öldürdüğünü belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3 kişiyi silahla öldüren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bir yandan şüphelinin yakalanması diğer yandan seri cinayetlerin birbirleriyle bağlantısını araştıran polis, bazı bilgilere ulaştı.
GENÇ KADINLA SEVGİLİ
Yapılan çalışmalarda, Hakan K.'nın otel odasında öldürdüğü Melisa Külekçi ile sevgili oldukları, ancak zaman zaman aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılıklar yaşadıkları öğrenildi. Bu süreçte Melisa'nın, 6 yıl önce Hakan K.'dan tehdit mesajları aldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Polis, Melisa ile şüpheli Hakan K.'nın birbirleriyle olan bağlantısına ulaştı; ancak diğer öldürülen iki kişiyle ilgili bir bağlantı tespit edilemedi.
AVCILAR'DA YAKALANDI
Tüm bu bilgilerin ardından genişletilen soruşturmada zanlının olaydan sonra evine giderek kıyafetini değiştirip aracıyla kaçtığı öğrenildi. Çalışmalarda şüphelinin Silivri tarafına kaçtığı belirlendi. O bölgeye yoğunlaşan cinayet dedektifleri, önce şüphelinin olay sonrası kaçtığı araç terk edilmiş halde Avcılar tarafında bulundu. Derinleşen soruşturmada 432 ayrı yerde 1240 saat kamera izleyen ekipleri şüphelinin kaçış güzergahını adım adım belirleyip Avcılar'daki adreste yakaladı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"SİLAHI SÖKTÜM YAŞAMAYI SEÇTİM"
Avcılar'da yakalanan katil zanlısı sorgulanmak üzere getirildiği Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ilk bilgilerde uyuşturucu etkisinde olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia etti. Yakalandığı sırada üzerinde bulunan poşet içinde olayda kullanıldığı değerlendirilen sökülmüş vaziyette ve namlu kısmı eksik 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Şüphelinin tabancayı kendini öldürmemek için söktüğü öne sürüldü. Kafam güzel olursa kendimi öldürmeyim diye söktüm diyen Hakan K.'nın yaşamayı seçtim dediği öne sürüldü.
YAKINDA ÜNLÜ OLACAĞIM HABERLERDE GÖRÜRSÜN
Öte yandan şüphelinin kaçarken girdiği bir markette görevliye; "Yakında beni televizyonlarda görürsünüz, ünlü olacağım haberler beni verecek" dediği öğrenilirken aynı şekilde kaçarken bindiği bir takside taksi sürücüsüne de; "Aracında ünlü birini taşıyorsun, yakında beni haberlerde göreceksin" dediği öğrenildi.
MELİSA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ
Olay sonrası yapılan incelemelerde oteldeki güvenlik kamera görüntülerine de ulaşıldı. Elde edilen görüntülerde otel odasında öldürülen Melisa Külekçi'nin otele geliş görüntüsü ortaya çıktı. Devam eden çalışmalarda katil zanlısı Hakan K.'nın telefonla görüşürken görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren katil zanlısından şok ifadeler! Taksiciye: 'Yakında televizyonlarda olacağım' demiş... | Video
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yapılan takip sonrası katil zanlının markette alışveriş yaptığı görüntülerde elde edildi. Görüntülerde gülerek garip hareketler yaptığı görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan soruşturmanın ardından katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
İKİ KİŞİYİ BU YÜZDEN ÖLDÜRMÜŞ
Yapılan araştırmalarda önce kız arkadaşı Melisa Külekçi'yi öldürdüğü ardından da onları uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü iki kişiyi öldürüp kaçtığı değerlendirildi.