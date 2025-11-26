SON DAKİKA: Üçlü cinayetin ardından şok ifadeler! Taksiciye: Yakında televizyonlarda olacağım demiş...

GENÇ KADINLA SEVGİLİ



Yapılan çalışmalarda, Hakan K.'nın otel odasında öldürdüğü Melisa Külekçi ile sevgili oldukları, ancak zaman zaman aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılıklar yaşadıkları öğrenildi. Bu süreçte Melisa'nın, 6 yıl önce Hakan K.'dan tehdit mesajları aldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Polis, Melisa ile şüpheli Hakan K.'nın birbirleriyle olan bağlantısına ulaştı; ancak diğer öldürülen iki kişiyle ilgili bir bağlantı tespit edilemedi.