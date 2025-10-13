SON DAKİKA | Umutcan ve Melisa Şimşek isimli kardeşleri vahşice katletmişti: Katil Hüseyin Sönmez’e verilen ceza belli oldu!





KARAR MUTLU ETTİ

Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşma sonrası yaptığı açıklamada adalete teşekkür ederek, "Adalete öncelikle teşekkür ediyorum. İstediğimi verdiler ve herkes yanımda oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor. En ağır cezayı verdiler. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu işin arkasında kim varsa bulmak için elimden geleni yapacağım. Benim annem çocuklara kafasına taktığı için acillik oldu. Bunun arkasında kim varsa cezalandırılmasını istiyorum. Şahıs, suçlamaları kabul etmiyor ama görüntüler ile her şey ortada. Onlara kolay ölüm olmasın. Benim çocuklarım işkence çekti onlarda çeksinler. Ben bu işin arkasında birilerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insan bu kadar rahat olamaz. Benim hakkımda her şeyi önceden biliyormuş. Buna birileri yardım ediyor. Arkasında kim varsa çıksın kendi söylesin ya da bir şekilde bu bulunacak. Benim çocuklarım daha geri gelmeyecek. Aynı şey onların da başına gelsin" şeklinde konuştu.