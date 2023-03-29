SON DAKİKA: Üniversiteli kıza pornografik video şoku! Yapay zekalı taciz...

"ESKİ FOTOĞRAFLARIMA VİDEO EKLEMİŞ"

Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım diyen Aleyna K.; "2 ay önce gelen mesajı önemsemedim. Mesajı silip engelledim. Bittiğini düşündüm, ancak 24 Mart günü telefonumdaki tüm mail adreslerime fotoğraflar yağmaya başladı. Bu gelen fotoğraflar benim 18 yaşından önce çektiğim paylaştığım fotoğraflardı. Yapay zeka ile üzerine ses eklemesi yapmış. Her birinin ekleme olduğu çok belli. Ama tedirgin olduğum konu mail adreslerimin hepsini bilmesi. Burada ev adresim falan da kayıtlı bu beni korkuttu. Yapay zeka artık nasıl bir tehlike haline gelmiş görmüş oldum. Avukatımla gidip şikayetçi olacağım. O da benden korksun sonuna kadar bu işin arkasında olacağım" dedi.