SON DAKİKA… Ünlü galericiden milyonluk vurgun! Akılalmaz planı bakanlığın radarına takıldı: 233 araca el konuldu!

Milyon euroluk otomobillerin ithalatında vatandaşı mağdur edip, devleti vergi kaybına uğratan 'paralel ithalat' çetesine yönelik soruşturma; Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı'nın Florya'da bulunun Serhat A.'ya ait olan lüks galeriye yaptığı denetimle ortaya çıktı.
12 MİLYONLUK ARACI 1 MİLYON LİRA GÖSTERMİŞLER
İddiaya göre bir ihbarı değerlendiren vergi müfettişleri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye getirilerek Serhat A'nın galerisinde satışa sunulan lüks araçların beyannamelerini tek tek incelemeye aldı. Yapılan incelemede müfettişler, lüks bir otomobilin gerçek değerinin yaklaşık 12 milyon tl (210 bin 180 euro) olmasına rağmen ibraz ettiği faturanın 1 milyon 800 bin lira (34 bin 180 euro) olduğu ve fatura üzerinde oynama yapıldığını belirledi.
ARACA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında tescil edilmeyen plakasız lüks araca el konurken, ifadesine başvurulan galeri sahibi Ferhat A., suçu mali müşavirine attı. Ferhat A. ifadesinde şirketin tek imza yetkilisi olmasına rağmen beyannameyi Bülent Y.'nin düzenlediğini ileri sürdü. Bülent Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek araçla ilgili beyanname düzenleme yetkisinin kendisinde olmadığını ileri sürdü.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Gümrük Müdürlüğü yetkilileri tarafından araçla ilgili "Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakası" düzenlenerek galerici Serhat A. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Toplanan delillerin ardından Serhat A. hakkında "eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak ve resmi belgede sahtecilik" suçundan Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.
UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI
Galerici Serhat A'nın yargılanması devam ederken, ilginç bir gelişme yaşandı. Florya'daki galerisinde uyuşturucu satıldığı yönünde bir ihbarı değerlendiren polis, galeriye baskın düzenledi. Yapılan aramada aynı gramajlarda özel satışa hazır halde paketlenmiş 0.1 gram 14 parça kokain ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. ifadesinde kokaini kendi kullandığını iddia eden Serhat A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
233 ARACIN PİYASA DEĞERİ 280 MİLYON
Öte yandan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen toplam 233 adet araç yakalanırken araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.