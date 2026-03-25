SON DAKİKA… Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Hande Erçel gözaltında

Giriş Tarihi: 25.03.2026 07:25 Son Güncelleme: 25.03.2026 07:34

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında pek çok ünlü isim hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Beşiktaş eski Başkanı ve iş insanı Fikret Orman gözaltına alınırken, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Hande Erçel, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran hakkında da gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Halit TURAN
  • ABONE OL

SON DAKİKA… Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme… Uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yapılan son operasyonda aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan ve Hande Erçel'in de bulunduğu ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada toplam 16 kişiye gözaltı kararı verildiği belirtildi.

14 KİŞİ GÖZALTINDA... 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu. Soruşturmanın bu safhasında, Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari hakkında gözaltı kararı verildi.

Fikret Orman ve Güzide Duran birlikte gözaltına alınırken Kerim Sabancı'nın da yurt dışından geldiğinde İstanbul Havalimanından gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Hande Erçel

Kerim Sabancı

Hakan Sabancı

Didem Soydan

Güzide Duran

Burak Elmas

Fikret Orman

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz