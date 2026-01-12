SON DAKİKA: Ünlüler dünyasında "Divine Circus" depremi! Kasım Garipoğlu’nun şoförü konuştu: "25 kişilik liste veriyorum"

ZOHAER MAJHİDİ'DEN ÇARPICI İTİRAF: "BENİ SIKICI BULUYORLARDI"

Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi de daha önce verdiği ifadede bu ağı doğrulamıştı. Majhidi, "Kasım Garipoğlu ve ekibi uyuşturucu kullanır. Uluslararası katılımcıların olduğu listeler hazırlarlar. Ben kullanmadığım için beni aralarına almazlardı, beni sıkıcı bulurlardı" şeklinde konuşmuştu.