Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:50 Son Güncelleme: 20.01.2026 10:43

SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga... Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut ve fenomen Bilal Hancı da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada flaş gelişme! Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. İşte operasyonun perde arkası ve detaylar...

İstanbul merkezli yürütülen ve magazin dünyasını sarsan yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; uyuşturucu kullanımı, bulundurma ve fuhuş bağlantılı suçlamalar kapsamında başlatılan soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler emniyete götürüldü.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA KİMLER VAR?

Emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınları sonucunda, sosyal medyanın popüler figürlerinden Bilal Hancı ile Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca Abdullah Gençal ve İbrahim Barut da yakalanan isimler arasında yer alıyor.


7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YURT DIŞINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonun ilk ayağında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Şu ana kadar yapılan baskınlarda sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, gazeteci Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında karar bulunan diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildiği için yakalama çalışmaları uluslararası düzeye taşındı.


Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Prosedür gereği şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından, uyuşturucu kullanımı iddialarının netleşmesi için Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınacak.


İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

