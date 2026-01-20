SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga... Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut ve fenomen Bilal Hancı da gözaltında

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA KİMLER VAR?

Emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınları sonucunda, sosyal medyanın popüler figürlerinden Bilal Hancı ile Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca Abdullah Gençal ve İbrahim Barut da yakalanan isimler arasında yer alıyor.



BİLAL HANCI

7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YURT DIŞINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonun ilk ayağında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Şu ana kadar yapılan baskınlarda sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, gazeteci Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında karar bulunan diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildiği için yakalama çalışmaları uluslararası düzeye taşındı.



MEHMET ÜSTÜNDAĞ

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Prosedür gereği şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından, uyuşturucu kullanımı iddialarının netleşmesi için Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınacak.



İBRAHİM BARUT

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.