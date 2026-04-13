SON DAKİKA... Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu soruşturmaları kapsamında geçtiğimiz Cumartesi gecesi Beşiktaş İlçesi'ndeki bazı ünlü mekanlara ve bazı hedef şüphelilerin ikamet adreslerine baskın yaptı.
Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek'teki Lucca, Etiler'deki Kütüphane ve Terapi ile Kuruçeşme'de bulunan bazı ünlü mekanlarda aramalar yapıldı. Kuruçeşme'de Boop adlı mekanda da arama yapıldı. Aramaların esnasında giriş ve çıkışlara kapatılan mekanlarda ve içeride bulunan kişilerin üzerinde arama ve kimlik kontrolleri yapıldı.
Mekanlardaki aramalar yaklaşık 1'er buçuk saat sürdü ve gece boyunca devam etti. Mekanlarda hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle de arama yapıldı. Lucca, Boop, Terapi ve Kütüphane adlı mekanlarda ve içerideki kişilerin üzerinde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu veya herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Mekanlar aramalar tamamlandıktan sonra yeniden ziyarete açıldı. Lucca'nın sahibi Cem Mirap, Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz ve Boop'un işletmecisi Mustafa Aksakallı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında bazı hedef kişilerin ikamet adreslerine de operasyon düzenlendi. Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu toplam 19 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı ve tamamı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gözaltına alınmıştı.