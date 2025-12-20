SON DAKİKA... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLAMASI
Soruşturma kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
Kasım Garipoğlu
Yürütülen soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı. Öyle ki ikinin Boğaz hattındaki bir yalıda uyuşturucu partisi verdiği ve söz konusu partiye iş ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı iddiası ortaya atıldı. Girişlerin referansla yapıldığı partiye telefonla girmenin yasak olduğu, katılımcıların cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.
Gökmen Kadir Şeynova
