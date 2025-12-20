Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı
Giriş Tarihi: 20.12.2025 16:39 Son Güncelleme: 20.12.2025 17:10

SON DAKİKA... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLAMASI

Soruşturma kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şeynova'nın Beşiktaş'ta, Garipoğlu'nun ise Sarıyer'de bulunan evlerinde arama el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı. Öyle ki ikinin Boğaz hattındaki bir yalıda uyuşturucu partisi verdiği ve söz konusu partiye iş ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı iddiası ortaya atıldı. Girişlerin referansla yapıldığı partiye telefonla girmenin yasak olduğu, katılımcıların cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Ayrıntılar geliyor

