SON DAKİKA… Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 7 gözaltı!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeniden düğmeye basıldı. Gece saatlerinde güvenlik güçlerinde belirlenene adreslere baskın yapıldı.
İlk olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul Maslak'ta Klein Phonix adlı mekana baskın yaptı. Narkotik masasıda görev yapan 100 polis eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. Bütün giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alınan eğlence mekanında, içeride üst araması yapıldı.
Ünlü isimlerin sıklıkla gittiği ve uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi haline gelen Bebek Otel de operasyonun bir başka noktasıydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında otele baskın gerçekleşti ve jandarma ekipleri arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.
SELEN GÖRGÜZEL VE CAN YAMAN GÖZALTINDA
Operasyonda, oyuncu Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ile oyuncu Can Yaman'ın da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
BEBEK OTEL'İN SAHİBİ MUZAFFER YILDIRIM DA TUTUKLU
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın rezidansını da kumarhaneye çevirdiği ortaya çıktı. Başsavcılığın yeniden baskın yaptığı rezidansta, kumar masasını yöneten krupiye, kumar randevularını ayarlayan asistanı ve evde çalışan kadın suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandı.
İBB FİRARİSİNİN JETİNDE ÇIKTILAR!
Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.