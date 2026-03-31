SON DAKİKA | Rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı! Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma doğrultusunda Cuma günü sabah üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya ile belediye personeli Cihan Aras ve Seher Aras ile birlikte 13 kişi 'şüpheli' olarak bulunuyordu.

Soruşturmanın merkezinde yer alan Başkan Yalım, 13 kişinin şüpheli olarak yakalandığı soruşturmada Ankara'da lüks bir otel odasında belediye personeli olan ve gönül ilişkisinde olduğu iddia edilen S.A. (21) ile birlikte gözaltına alınmıştı.