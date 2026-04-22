Son Dakika | Uşak Belediyesi’ne 2. dalga operasyonda yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler

Son dakika haberi! İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Rüşvet, Yolsuzluk, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarını içeren soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

Aralarında Uşak Belediyesi'nin bazı çalışanları ve bazı iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İlk operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu dokuz şüpheli tutuklanmış ve Özkan Yalım görevinden uzaklaştırılmıştı.