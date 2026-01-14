SON DAKİKA: Üsküdar’da akılalmaz olay! İETT şoförü camdan fırlayıp sürücüye saldırdı! O dehşet anları kamerada

Olay, Üsküdar Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede hakaretlere ve fiziksel müdahale aşamasına geldi.
OTOBÜSÜN CAMINDAN ÜSTÜNE ATLADI!
Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen İETT şoförü, şoför koltuğunun yanındaki küçük camdan gövdesini dışarı sarkıtarak otomobil sürücüsüne vurmaya başladı.
VATANDAŞLAR AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Kavgayı gören diğer sürücüler ve yoldan geçen vatandaşlar hemen araya girdi. Tarafları birbirinden ayırmak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, trafiğin de tamamen durmasına neden olan kavgayı güçlükle sonlandırdı. Görüntülerde tarafların birbirine sert darbeler indirdiği açıkça görülüyor.