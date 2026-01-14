Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Üsküdar'da akılalmaz olay! İETT şoförü camdan fırlayıp sürücüye saldırdı! O dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi: 14.01.2026 11:44 Son Güncelleme: 14.01.2026 12:08

SON DAKİKA: Üsküdar'da akılalmaz olay! İETT şoförü camdan fırlayıp sürücüye saldırdı! O dehşet anları kamerada

İstanbul Üsküdar’da trafiği birbirine katan bir kavga yaşandı. Yol verme tartışması olduğu iddia edilen olayda, gözü dönen İETT şoförü, belediye otobüsünün camından çıkarak diğer sürücünün üzerine atladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan arbede saniye saniye kaydedildi.

AA Yaşam
SON DAKİKA: Üsküdar’da akılalmaz olay! İETT şoförü camdan fırlayıp sürücüye saldırdı! O dehşet anları kamerada
  • ABONE OL

Olay, Üsküdar Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede hakaretlere ve fiziksel müdahale aşamasına geldi.

OTOBÜSÜN CAMINDAN ÜSTÜNE ATLADI!

Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen İETT şoförü, şoför koltuğunun yanındaki küçük camdan gövdesini dışarı sarkıtarak otomobil sürücüsüne vurmaya başladı.

O DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Hızını alamayan şoförün, camdan dışarı çıkarak rakibinin üzerine atladığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.

VATANDAŞLAR AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kavgayı gören diğer sürücüler ve yoldan geçen vatandaşlar hemen araya girdi. Tarafları birbirinden ayırmak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, trafiğin de tamamen durmasına neden olan kavgayı güçlükle sonlandırdı. Görüntülerde tarafların birbirine sert darbeler indirdiği açıkça görülüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Üsküdar'da akılalmaz olay! İETT şoförü camdan fırlayıp sürücüye saldırdı! O dehşet anları kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz