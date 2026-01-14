SON DAKİKA: Üsküdar’da akılalmaz olay! İETT şoförü camdan fırlayıp sürücüye saldırdı! O dehşet anları kamerada

Olay, Üsküdar Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede hakaretlere ve fiziksel müdahale aşamasına geldi.