Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova, bir süredir akciğerinde bulunan kitle nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçının ölümü sevenleri ve tüm sanat camiasını büyük bir hüzne boğdu. Paramparça, Karadayı, Üç Kuruş gibi önemli projelerden hatırlanan Civan Canova'nın ölüm haberini yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu duyurdu. Peki, Civan Canova kimdir, kaç yaşındaydı? Civan Canova neden öldü, hastalığı neydi?
SON DAKİKA: CİVAN CANOVA HAYATINI KAYBETTİ
Oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajla usta oyuncunun vefatını duyurdu:
"Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik.
Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz
Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim"
CİVAN CANOVA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Civan Canova, 15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını duyurmuştu. Usta oyuncunun sevenlerini üzen video mesajı şöyleydi:
Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar.
Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi.
MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı.
Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.
CİVAN CANOVA KİMDİR?
1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. Küçük yaşta iken anne ve babası ayrıldı, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati'nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu.
1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı. Civan Canova, tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.
CİVAN CANOVA DİZİLERİ
Üç Kuruş - (2021-2022) - Oktay Çaka
Atiye - (2019-2021) - Mustafa Özgürsoy
Paramparça - 2014
Her Sevda Bir Veda - 2014
Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012
Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011-2012) - Avukat Kadir
Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer
Ay Işığı : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman
Sınıf : Metin Günay - 2008 - Şeref
Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007
Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım
Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman
Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005
Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt
Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç
Bizim Aile : Sema Okay - 1996 - Ataç
Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990