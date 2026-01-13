SON DAKİKA... Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Emel Müftüoğlu dahil 6 şüpheli gözaltında!

İstanbul Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda yankı uyandıran geniş kapsamlı bir operasyona daha imza attı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, daha önce ifadesi alınan şüphelilerin itirafları doğrultusunda operasyonun kapsamı genişletildi.