SON DAKİKA... Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Emel Müftüoğlu dahil 6 şüpheli gözaltında!

İstanbul Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda yankı uyandıran geniş kapsamlı bir operasyona daha imza attı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, daha önce ifadesi alınan şüphelilerin itirafları doğrultusunda operasyonun kapsamı genişletildi.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Jandarma timlerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, oyuncu Oktay Kaynarca, oryantal Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.