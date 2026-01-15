Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Ümit Karan Adli Tıp Kurumu'na getirildi!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 15:36 Son Güncelleme: 15.01.2026 15:44

SON DAKİKA... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Ümit Karan Adli Tıp Kurumu'na getirildi!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler, saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İHA
SON DAKİKA... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Ümit Karan Adli Tıp Kurumu’na getirildi!
  • ABONE OL

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı: Ümit Karan Adli Tıp Kurumu'na getirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz