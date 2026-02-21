SON DAKİKA… Uyuşturucu soruşturmasında peş peşe itiraflar! Adem Kılıçcı ile Kemal Doğulu ifadesinde her şeyi anlattı!

EVİNDEN 33 GRAM ESRAR ÇIKMIŞTI: UYUŞTURUCUYU TELEGRAMDAN SİPARİŞ ETMİŞ

Adresinde yapılan aramada 33 gram esrar çıkan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılık ifadesinde, yaklaşık 27 yıldır aktörlük yaptığını ve aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söyledi. Hacıoğlu, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim.