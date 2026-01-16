Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ümit Karan dahil 23 şüpheli adliyeye sevk edildi: 5 yeni gözaltı!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 09:51 Son Güncelleme: 16.01.2026 10:08

Son dakika: Ümit Karan dahil 23 şüpheli adliyeye sevk edildi: 5 yeni gözaltı!

SON DAKİKA! Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski futbolcu Ümit Karan’nın da bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre ise yeni bir operasyon düzenlendi ve operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika haberi! Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yeni bir operasyon düzenlenmişti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bade Nogay

Ümit Karan

5 YENİ GÖZALTI

Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre ise yeni bir operasyon düzenlendi ve operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildiler.

