Son dakika: Ümit Karan dahil 23 şüpheli adliyeye sevk edildi: 5 yeni gözaltı!

Son dakika haberi! Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yeni bir operasyon düzenlenmişti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bade Nogay

Ümit Karan

5 YENİ GÖZALTI

Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre ise yeni bir operasyon düzenlendi ve operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildiler.