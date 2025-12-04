SON DAKİKA: Vahşetin adresi kayseri! Keserle komşusunu katletti! Bileziklerini almak için kolunu kesmiş...

Korkunç olay, 13 Kasım 2023 tarihinde Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Seyit Ahmet Soykuk, eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde buldu. Yapılan incelemeler sonucu Soykuk'un başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
OLAYIN DETAYLARI: CİNAYETİ ÖNCE İNKAR ETTİ
Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), soruşturma kapsamında önce kadının eşini ve ardından komşusu İsmail Kocatürk'ü gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçu maktulün oğluna atmaya çalışan Kocatürk, serbest bırakılan oğulların olay anında başka yerde olduğunun anlaşılmasıyla odağa yerleşti.
115 SAATLİK GÖRÜNTÜ VE KAN İZLERİ YAKALATTI
JASAT ekipleri, tam 115 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceledi. Bu incelemelerde, Kocatürk'ün evinin bulunduğu alanda kan izleri ve zanlının poşetle malzeme taşıdığı görüntüler ortaya çıkarıldı. Yapılan keşiflerde, cinayette kullanıldığı düşünülen keser, kanlı elbise ve ayakkabılar da bulundu. 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 9 kaydı bulunan İsmail Kocatürk, tüm delillerin ardından cezaevinde bir dilekçe yazarak Hasibe Soykuk cinayetini itiraf etti.
MAHKEME SÜRECİ VE KARAR
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatürk hakkında 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Kocatürk, öldürme eylemini kabul ettiğini ancak amacının nefsi müdafaa olduğunu ve yağma suçunu işlemediğini öne sürdü. Ancak mahkeme heyeti, sanığı hem 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırdı hem de 'Silahla yağma' suçundan 10,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı, sanığın geçmiş sabıkaları ve duruşmadaki pişmanlık emaresi göstermemesi nedeniyle cezada hiçbir indirim (iyi hal indirimi) uygulanmadığını özellikle belirtti.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI
Sanık avukatının karara itirazıyla dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) taşındı. 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulmayarak, delil değerlendirmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle başvuruyu esastan reddetti. Böylece, İsmail Kocatürk'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanmış oldu. Karar, Yargıtay temyiz yolunun açık olması şartıyla verildi.