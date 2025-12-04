SON DAKİKA: Vahşetin adresi kayseri! Keserle komşusunu katletti! Bileziklerini almak için kolunu kesmiş...

MAHKEME SÜRECİ VE KARAR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatürk hakkında 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Kocatürk, öldürme eylemini kabul ettiğini ancak amacının nefsi müdafaa olduğunu ve yağma suçunu işlemediğini öne sürdü. Ancak mahkeme heyeti, sanığı hem 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırdı hem de 'Silahla yağma' suçundan 10,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı, sanığın geçmiş sabıkaları ve duruşmadaki pişmanlık emaresi göstermemesi nedeniyle cezada hiçbir indirim (iyi hal indirimi) uygulanmadığını özellikle belirtti.