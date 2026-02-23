SON DAKİKA: Van İçin korkutan uyarı: "6 Şubat depremi gibi 250 kilometre aynı anda kırılabilir!"

"2011 DEPREMİ HER ŞEYİN BİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

Kamuoyunda hakim olan "Van'da zaten büyük bir deprem oldu, enerji tamamen boşaldı" algısına sert bir dille açıklık getiren Prof. Dr. Kutoğlu, 2011 yılındaki sarsıntının sanılanın aksine buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu ve o dönemde yalnızca kısıtlı bir alanın kırıldığını belirtti. Arka planda çok daha devasa bir mekanizmanın enerji biriktirmeye devam ettiğini vurgulayan uzman isim, nüfus yoğunluğu nedeniyle sürekli Marmara ve Ege gibi batı bölgelerinin konuşulmasının yanıltıcı olduğunu, güncel verilerin en yüksek sismik riskin şu an bu bölgede toplandığını açıkça gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar, bölgedeki sismik stresin her yıl katlanarak arttığını ve "yıkıcı sarsıntı" potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor. Van ve çevresindeki yapı stoğunun bu büyüklükte bir kırılmaya hazırlıklı olup olmadığı ise en büyük soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.