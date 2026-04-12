SON DAKİKA: Veliler isyan etti! Antalya'da öğretmen hakkında şok iddia: "Kızı geri kalmasın diye tüm sınıfı yakıyor"



VELİ ADEM BOZ

"PARMAK KALDIRMAYA KORKUYORUZ"

Şikayetçi velilerden biri olan Adem Boz, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Çocuğum okula gitmek istemiyor. 'Sınıfta parmak kaldırmaya korkuyoruz, hoca hep bağırıyor' diyor. Öğretmenin kızı tahtadaki yazıları bitirmeden tahta asla silinmiyor ama diğer çocuklar bitirmeden kızı bitirirse tahta hemen siliniyor. Çocuklarımız resmen baskı altında." Boz ayrıca, öğretmenin sınıfta kızı için özel doğum günü kutlaması organize ettiğini, velilere WhatsApp üzerinden "en iyi kıyafetlerle gelin" talimatı verdiğini ancak diğer öğrencilere aynı imkanın tanınmadığını dile getirdi.

"BEĞENMİYORSANIZ ÖZEL OKULA GÖNDERİN"

Eğitimdeki bu aksaklıkları sorgulamak için öğretmenle görüşen veliler, aldıkları yanıtla ikinci bir şok yaşadı. İddiaya göre öğretmen E.D., müfredat eleştirilerine "Beğenmiyorsanız çocuğunuzu özel okula gönderin. Sizin gibi veliler olduğu için utanıyorum" şeklinde yanıt vererek kapıyı gösterdi. Çocuklarının özgüveninin zedelendiğini söyleyen ailelere ise "Psikoloğa götürün o zaman" dediği öne sürüldü.