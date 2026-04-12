SON DAKİKA: Veliler isyan etti! Antalya'da öğretmen hakkında şok iddia: "Kızı geri kalmasın diye tüm sınıfı yakıyor"

Antalya Demre ilçesindeki Çevreli Bozoğlu Tarkun İlkokulu, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir eğitim skandalıyla çalkalanıyor. İkinci sınıf öğrencisi olan çocuklarının eğitim seviyesinde bir gariplik olduğunu fark eden veliler, acı gerçekle yüzleşti. İddiaya göre sınıftaki öğrencilere ilk dönem ana sınıfı, ikinci dönem ise birinci sınıf ödevleri verildi.
ÖĞRETMEN E.D
SKANDAL İDDİA: 2. SINIFTA 1. SINIF MÜFREDATI!
Velilerin iddiasına göre bu durumun tek bir sebebi vardı: Sınıf öğretmeni E.D.'nin aynı sınıfta okuyan kendi kızı... Küçük kızın derslerinde geri kalmaması için tüm sınıfın eğitim seviyesinin aşağı çekildiği, öğretmenin kızına öncelik tanıdığı ve müfredatın dışına çıktığı ileri sürüldü.
VELİ ADEM BOZ
"PARMAK KALDIRMAYA KORKUYORUZ"
Şikayetçi velilerden biri olan Adem Boz, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Çocuğum okula gitmek istemiyor. 'Sınıfta parmak kaldırmaya korkuyoruz, hoca hep bağırıyor' diyor. Öğretmenin kızı tahtadaki yazıları bitirmeden tahta asla silinmiyor ama diğer çocuklar bitirmeden kızı bitirirse tahta hemen siliniyor. Çocuklarımız resmen baskı altında." Boz ayrıca, öğretmenin sınıfta kızı için özel doğum günü kutlaması organize ettiğini, velilere WhatsApp üzerinden "en iyi kıyafetlerle gelin" talimatı verdiğini ancak diğer öğrencilere aynı imkanın tanınmadığını dile getirdi.
"BEĞENMİYORSANIZ ÖZEL OKULA GÖNDERİN"
Eğitimdeki bu aksaklıkları sorgulamak için öğretmenle görüşen veliler, aldıkları yanıtla ikinci bir şok yaşadı. İddiaya göre öğretmen E.D., müfredat eleştirilerine "Beğenmiyorsanız çocuğunuzu özel okula gönderin. Sizin gibi veliler olduğu için utanıyorum" şeklinde yanıt vererek kapıyı gösterdi. Çocuklarının özgüveninin zedelendiğini söyleyen ailelere ise "Psikoloğa götürün o zaman" dediği öne sürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI: DOSYA CİMER'DE
Olayın ardından 3 veli; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve CİMER üzerinden şikayetlerini iletti. Okul yönetiminin, ikinci sınıfların bu yılının "boşa gittiğini" kabul ettiği iddia edilirken, Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Öğretmen E.D.'nin yarıyıl tatilinde okuldan ayrılmayı kabul ettiği belirtilse de, veliler çocuklarının kaybolan eğitim yılının hesabını sormaya kararlı. Soruşturma sonucunda ihmal olup olmadığı netlik kazanacak.