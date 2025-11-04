SON DAKİKA... Vücuduyla ilgili gerçeği sağlık taraması için gittiği hastanede öğrendi: Şaka yapıyorlar sandım ama...

"4,5 AYDA 150 KİLODAN 84 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

Hüseyin Ulaş, yaptığı açıklamada, ilkinde kilosundan dolayı elendiği için 2020'nin Ekim ayında polislik için tekrar başvuru yaptığını söyledi. Mart ayına kadar kilo endeksini tutturması gerektiği için eve koşu bandı aldıklarını belirten Ulaş, "Koşu ile kısa bir zamanda çok fazla kilo verdim. Kasımda başladım koşuya, o dönem babam vefat etti, biraz ara verdim. Ortalama 4,5 ayda 150 kilodan 84 kiloya kadar düştüm." dedi.

Ön sağlık taramasında verdiği kilolar sonucu vücut kitle endeksini tutturarak hayallerine bir adım daha yaklaştığını ifade eden Ulaş, bu aşamadan sonra da spor sınavlarına girdiğini, orada da başarılı olduğunu aktardı.

Ulaş, "Sağlık taramasında, vücudumda çatlaklar oluştuğu için polis ağabeyler arkadaşlarına 'Polislik için ne kadar çok kilo vermiş, ne kadar uğraşmış.' diyorlardı. Bu aşamayı geçtikten sonra haziran ayı gibi spor sınavları oldu, onu başarıyla geçtim. Mülakata çağırdılar, sınav günü mülakat sonuçları açıklandı, kazanmıştım Bayburt POMEM'i. Hatta Erzincan'da büyüdüğüm ilçeye de çok yakındı. Sonrasında okulda eğitim başladı." diye konuştu.