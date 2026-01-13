Son Dakika: X çöktü mü? 13 Ocak 2026 Çarşamba Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Twitter (X) uygulamasında 13 Ocak 2026 akşam saatlerinde meydana gelen erişim problemleri sonrası kullanıcılar hesaplarını kontrol etmeye başladı. Akış yenilenmemesi ve bağlantı sorunları sonrası platformda genel bir çökme olup olmadığı merak ediliyor. Peki, X çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?