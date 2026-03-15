Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Yalova'da Barış Boyun çetesi dehşeti: Simitçiye 1 milyon liralık kanlı infaz! 'Muhbir' detayı...
Giriş Tarihi: 15.03.2026 08:45 Son Güncelleme: 15.03.2026 09:08

Yalova'da 15 ay önce evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan simitçi Ramazan Elkıtay cinayetinin arkasından Barış Boyun Çetesi çıktı. İddianameye göre çete, "muhbirlik" yaptığı iddiasıyla Elkıtay'ı öldürtmek için 18 yaşından küçük iki tetikçiye 1 milyon lira ve yurt dışı kaçış vaadi verdi. İşte kan donduran suikastın tüm ayrıntıları...

Ümit Erkan DEMİRCAN
  • ABONE OL

Yalova'da infial yaratan cinayetin düğümü, hazırlanan sarsıcı iddianameyle çözüldü. Edinilen bilgilere göre, simitçilik yapan Ramazan Elkıtay'ın öldürülmesi talimatı, suç dünyasında adı sıkça duyulan Barış Boyun Çetesi üyeleri tarafından verildi.

TALİMAT BARIŞ BOYUN ÇETESİ'NDEN GELDİ

Yunanistan'da bulunan firari çete yöneticileri S.Ö. ve V.A. ile İstanbul'daki temsilcileri H.B.'nin, infaz için çocuk yaştaki iki tetikçiyle anlaştığı saptandı.

1 MİLYON LİRA VE YUNANİSTAN'A KAÇIŞ VAADİ

Kan donduran plana göre çete, suikastı gerçekleştirmeleri karşılığında 18 yaşından küçük tetikçilere 1 milyon lira nakit para ve Yunanistan'a kaçırılma vaadinde bulundu. Olaydan bir gün önce azmettiricilerle görüntülü görüşme yapan tetikçiler, infazda kullanacakları silahları İstanbul'dan temin ederek Yalova'ya geçti. Elkıtay'ın evi ve simit tezgahı çevresinde saatlerce keşif yapan saldırganlar, pusuda beklemeye başladı.

PUSU KURUP 5 KURŞUNLA İNFAZ ETTİLER

Talihsiz adamın her adımını izleyen tetikçiler, Elkıtay'ın akşam saatlerinde evine girdiği sırada karanlıkta harekete geçti. Talimatı yerine getirmek için acımasızca tetiğe basan saldırganlar, Ramazan Elkıtay'ı 5 kurşunla hayattan kopardı. Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma, cinayetin ardındaki organize suç ağını ve Barış Boyun Çetesi'nin kanlı planını gün yüzüne çıkardı.

"MUHBİRLİK YAPTIĞI İÇİN KALEMİNİ KIRDILAR"

Mahkemeye sunulan tanık ifadeleri, infazın nedenini de netleştirdi. Tanık G.E., maktulün daha önce çete adına çalıştığını ancak daha sonra çete aleyhine muhbirlik yapmaya başladığı için hedef seçildiğini anlattı. Elkıtay'ın eşi ise eşinin gayrimeşru işlerle uğraşan kişilerle görüştüğünü ve ölmeden önceki son bir ayda büyük bir tedirginlik ve korku içinde yaşadığını ifade etti.

ÇOCUK TETİKÇİLERE İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, tetikçiler A.F. ve K.B. hakkında "kasten öldürme" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ancak sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle bu cezanın 18 yıldan 24 yıla kadar indirilmesi talep edildi. Suç örgütü üyeliğinden de ek hapis cezaları istenirken, firari çete üyeleri hakkındaki süreç devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz