SON DAKİKA… Yargıtay’dan emsal nafaka kararı! Emekli eş itiraz etmişti: Dikkat çeken mal varlığı ve kira geliri vurgusu!

Giriş Tarihi: 7.01.2026 10:53 Son Güncelleme: 7.01.2026 11:06

Sakarya'da görülen boşanma davasından emsal karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin emekli olduğu kadının ise taşınmazlarından kira aldığı gerekçesiyle dikkat çeken bir karara imza attı.

Sakarya'da bir çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, erkek eşin açtığı boşanma davası reddedilirken, kadın eşin davası kabul edildi.

Yerel mahkeme, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle kadın eş lehine maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakasına hükmetti. Kararın ardından her iki taraf da avukatları aracılığıyla kararı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, içtihat değişikliği niteliğinde bir karar vererek yerel mahkemenin hükmünü nafaka yönünden bozdu.

ELDE ETTİĞİ KİRA GELİRİNİN MİKTARI ARAŞTIRILACAK…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bozma ilamında, erkeğin emekli olduğu, buna karşılık kadının gelir getiren taşınmazlarının bulunduğuna dikkat çekti. Kararda, kadının taşınmazlarından elde ettiği kira gelirinin miktarının araştırılması gerektiği vurgulandı.

Daire ayrıca, taraflar arasında devam eden veya sonuçlanan "mal rejiminin tasfiyesi" davasının da yoksulluk nafakası kararında etkili olacağını belirtti. Yüksek Mahkeme, kadının mal paylaşımından alacağı payın ve kira gelirlerinin, onu yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağının belirlenmesi, nafaka şartlarının bu doğrultuda yeniden değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

